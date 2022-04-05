Китай предлагает решать конфликт в Украине путем переговоров

В ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой министр иностранных дел Китая Ван И вновь призвал решить конфликт на Украине путем переговоров.

Это был первый телефонный разговор на столь высоком уровне с начала марта, когда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить российское вторжение, передает BBC.

По словам Пекина, инициатором телефонной беседы выступила украинская сторона.

“Войны рано или поздно кончаются. Главное – как пережить боль и установить в Европе сбалансированный, эффективный и стабильный механизм безопасности”,- заявил своему собеседнику Ван И.

“Благодарен моему китайскому коллеге за солидарность с мирными жертвами конфликта, - написал в ответ в "Твиттере" Кулеба. – Мы оба разделяем убеждение, что окончание войны против Украины послужило бы интересам мирам, глобальной продовольственной безопасности и международной торговли”.

При этом, несмотря на дружественные дипломатические и тесные торговые связи с Украиной, Китай по-прежнему отказывается осудить российское нападение или признать действия Москвы вторжением.