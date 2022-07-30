Саакашвили решил уйти из грузинской политики

Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани в субботу заявил, что бывший президент Грузии принял решение вообще уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.

"Главной задачей повестки дня стало сохранение его (Саакашвили) жизни, выживание. Исходя из этого, все другие вопросы были сняты, в частности, политика. Он вообще уйдет из грузинской политики, не только из "Национального движения", но и из грузинской политики", – заявил Гелбахиани в эфире грузинского оппозиционного телеканала Imedi.

"В настоящее время стоит вопрос жизни и смерти, а не политики. Понятно, что задача совсем другая, чем та, что была перед приездом (в Грузию)", – добавил он.

Сам Саакашвили не комментировал заявление своего адвоката, последнее сообщение в его Facebook датируется 28 июля.

Как известно, экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Он объявлял голодовку, настаивая, что его заключили в тюрьму по политическим обвинениям. Саакашвили временно переводили в тюремную больницу, а затем военный госпиталь в Гори, а с декабря 2021 года вернули в тюрьму в Рустави.

Адвокаты настаивают, что в результате голодовки и неправильного обращения с Саакашвили у него развились серьезные заболевания и ему необходимо лечение за границей. На заседании в суде 20 апреля Саакашвили заявил, что чувствует себя плохо и попросил врача, после чего его остановили.