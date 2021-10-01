Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в пятницу в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили, занимающий в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом.

Об этом в пятницу вечером сообщила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария, передает Интерфакс.

"Как он мне сказал, в момент задержания был один и не оказывал никому сопротивления. Соответственно, в его отношении не применялась сила", - сказала Ломджария после встречи с Саакашвили в тюремном учреждении в городе Рустави.

По ее словам, Саакашвили отметил, что обращение с ним в момент задержания было удовлетворительным.

"Также в вопросе здоровья каких-либо особых потребностей у него нет. Михаил Саакашвили заявляет, что объявляет головку и, как украинский гражданин, требует встречи с консулом Украины", - добавила Ломджария.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины в направлении Грузии, и этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.