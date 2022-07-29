DHL больше не будет доставлять грузы по России

DHL Express прекратит доставку грузов по России с 1 сентября 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

По указанным причинам АО «ДХЛ Интернешнл» более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express.

Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям.

После 01 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.