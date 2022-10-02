Россия вслед за Беларусью запретила въезд грузовиков из недружественных стран

Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ для транспортных компаний из стран ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии.

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится в опубликованном в субботу постановлении.

Запрет распространяется на осуществление двусторонних перевозок; транзитных перевозок; перевозок с территории или на территорию третьего государства, передает Интерфакс.

Настоящее постановление вступает в силу 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года.