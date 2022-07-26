Последнее обновление: 26.07.2022 15:22

Россиянка София Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка Софья Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании, сообщил адвокат ее семьи Антон Гашинский.

В обращении к Лукашенко Сапега просит освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием, передают РБК и BBC.

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей. <...> Я хочу свободно дышать», — пишет заключенная.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае прошлого года после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair.

Сапега обвиняется в администрировании Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публиковавшего личные данные силовиков, которые жестоко обращались с участниками массовых протестов после президентских выборов 2020 года.

В мае текущего года суд признал россиянку виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. Ее обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167 500 белорусских рублей — и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей. Приговор не был обжалован и вступил в силу в конце месяца.

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