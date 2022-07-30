Последнее обновление: 30.07.2022 11:22

Власти России будут удерживать беларуску Яну Пинчук в СИЗО до конца октября

Российский суд оставил гражданку Беларуси Янe Пинчук в СИЗО до 31 октября 2022 года, сообщает телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук».

На прошлой неделе власти РФ приняли решение экстрадировать Пинчук в Беларусь, но адвокаты белорусской гражданки подали жалобу в Конституционный суд России, чтобы остановить процесс экстрадиции Яны в Беларусь.

На время жалобы Пинчук решили оставить в СИЗО, где она содержится с ноября прошлого года. В Беларуси Яну Пинчук обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса, включая призывы к захвату власти и создание экстремистского формирования.

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