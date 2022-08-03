Зенкович заключил сделку со следствием в деле "о госперевороте"

Фигурант уголовного дела о попытке государственного переворота, юрист с американским гражданством Юрий Зенкович заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, в котором дал чистосердечное признание и изобличил участников преступления.

Об этом сообщает Sputnik.by

Из материалов дела следует, что ходатайство на имя заместителя генпрокурора Зенкович писал на первых этапах следствия. Была оглашена информация о том, что он был задержан 11 апреля 2021 года, 14 апреля прокурор подписал постановление о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Затем он написал ходатайство о заключении сделки со следствием, где дал чистосердечное признание, заявил, что обязуется помогать в расследовании и изобличить всех участников преступления. В соответствии с белорусским законом, Зенковичу не может быть назначено наказание больше, чем половина максимального.

Кроме того, Зенкович признал свою вину в полном объеме.

"Будучи допрошенным, изложил суть совершенных им противоправных деяний и изобличил иных участников преступной деятельности", - сказал прокурор.

Как сегодня было оглашено в суде, 6 октября 2021 года от обвиняемого Зенковича поступило ходатайство о заключении соглашения со следствием, в котором он указал, что в целях оказания содействия готов сотрудничать со следствием всеми доступными ему способами, а также сообщать все известные им сведения о преступлении.

В ходе судебных заседаний по делу о попытке госпереворота он показаний еще не давал и не высказал своего отношения к обвинению.

В фильме-расследовании, который был показан по белорусскому зомбоящику, Зенкович подтвердил, что он был агентом спецслужб США.

"Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ", – сказал Зенкович. Он признался, что несколько лет назад к нему в офис в Нью-Йорке пришли двое людей в штатском и предложили ему работать на американское правительство.

В деле пять обвиняемых: Григорий Костусев, Александр Федута, Юрий Зенкович, Ольга Голубович и Денис Кравчук. Зенкович – единственный, кто заключил сделку со следствием. Еще на этапе предварительного следствия он просил изменить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, но ему было отказано.

На предыдущих заседаниях Костусев не признал вину, Федута, Голубович и Кравчук признали.

Кравчук и Голубович заявили в показаниях, что получили от Зенковича деньги и прятали их. Из зачитанного на суде чистосердечного признания Кравчука следует, что он получал деньги, считая, что они пойдут на помощь протестующим. Он признал свое участие в протестах, но заявил, что не участвовал в заговоре.