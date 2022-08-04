Сотрудник кадастрового агентства осужден на 6,5 лет за слив персональных данных

Минский городской суд приговорил бывшего начальника отдела РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Сергея Петрушенко к 6,6 годам лишения свободы.

«… признан виновным в пособничестве в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Он также признан виновным в распространении сведений о частной жизни и превышении служебных полномочий в «неправомерном завладении информацией, хранящейся в компьютерной системе» агентства.

«На основании ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130, ч.1 ст.179, ст.352, ч.1 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет», - сказано в сообщении.

Политзаключенный Сергей Петрушенко был задержан в июне 2021 года в рамках уголовного дела о размещении персональных данных сотрудников Сморгонского РОВД в Telegram-канале.