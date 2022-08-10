Власти РБ приговорили «рельсовых партизан» из Бобруйска к срокам до 16 лет лишения свободы

Бобруйский суд 10 августа вынес приговоры трем мужчинам и двум женщинам, которых обвиняют в терроризме и оскорблении Лукашенко.

В частности, Константин Ермолович получил 16 лет колонии усиленного режима и штраф 9600 рублей; Виталий Минкевич — 15 лет колонии усиленного режима; Игорь Козлов — 14 лет колонии усиленного режима; Надежда Полькина — 2 года колонии общего режима; Наталья Кед — 2 года «домашней химии».

Ермоловича, Минкевича и Козлова обвиняли в действиях «террористического характера» летом и осенью 2021 года. В тот период на железной дороге в Бобруйске и окрестностях были четыре раза обнаружены предметы, похожие на взрывные устройства. Также был сожжен полевой стрелковый тир местной части 5527 внутренних войск МВД .

Всех пятерых обвиняли также в сожжении чучела Лукашенко на Масленицу весной 2021 года.

Мужчин задержали 26 сентября 2021 года и поместили в СИЗО-5 Бобруйска. Через несколько дней милиция опубликовала видео, на котором Минкевич говорит, что на железной дороге закладывал «учебные мины вместе с Костей» (вероятно, Ермоловичем). Всех троих внесли в список причастных к террористической деятельности, который составляет КГБ.

Суд начался 15 июля и проходил в закрытом режиме, поэтому детали дела неизвестны.