Последнее обновление: 19.08.2022 13:22

Генпрокуратура РБ направила в суд дело о подготовке теракта на БелЖД

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Осиповичей «за участие в экстремистском формировании, приготовление к совершению акта терроризма».

«… обвиняемый в январе текущего года вошел в состав экстремистского формирования «Мобилизационный план «Перамога» с целью совершения преступлений экстремистской направленности. После просмотра распространяемой в сети Интернет информации о преступлениях, связанных с повреждением объектов БЖД, он принял решение совершить аналогичное преступление», - говорится в сообщении ведомства.

«Он запланировал изготовить зажигательную смесь «коктейль Молотова» из имеющихся у него различных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, нефтепродуктов и их смесей. Информацию о способе изготовления он получил посредством сети Интернет. Преступный умысел мужчина не сумел довести до конца, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», сказано в сообщении.

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