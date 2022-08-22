Власти Беларуси не выпустили на свободу певицу Мерием Герасименко после 15 суток ареста

Белорусская певица Мерием Герасименко не вышла на свободу после 15 суток ареста, получив второй административный срок подряд.

Мерием Герасименко была арестована после исполнения кавера на одну из композиций украинской группы «Океан Эльзы» в баре «Банки-Бутылки» на Зыбицкой в центре Минска.

Как сообщают белорусские правозащитники, Мерием Герасименко была повторно приговорена к 15 суткам ареста по статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Тем временем, сегодня стало известно, что ГУБОПиК задержал семью Сергея Миргородского, который владеет двумя объектами общепита на ул. Революционной в центре Минска – на этой же улице находится и ГУБОПиК.

Как сообщают белорусские медиа, были задержаны супруга Алла Миргородская и 24-летний сын Серафим.

В «покаянном» видео мужчина говорит, что владеет ресторанами на улице Революционной, в 2020 году принимал участие в протестных митингах.