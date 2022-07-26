Последнее обновление: 26.07.2022 15:22

США дарят Украине около полумиллиона доз вакцины от Covid-19

Соединенные Штаты подарят Украине около полумиллиона доз вакцины от коронавируса, объявил Госдеп США 25 июля.

"Сегодня США передали Украине около 500 000 доз вакцины от COVID-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - говорится в кратком заявлении в Twitter Госдепа.

Более подробной информации на ресурсах Госдепа и посольства США в Украине пока не сообщают.

В январе США передали Украине почти 1 миллион доз вакцины против коронавируса компании Pfizer.

На прошлой неделе в органах здравоохранения сообщили о существенном росте числа заболевших коронавирусом.

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