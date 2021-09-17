В Украине разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

Министерство здравоохранения Украины позволило комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Об этом Минздрав сообщает в Телеграме.

"В случае, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Минздрав в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. "Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - отметили в министерстве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней, отметили в Минздраве.

Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно, заверили в Министерстве здравоохранения.