Последнее обновление: 17.09.2021 16:25

В Украине разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

Министерство здравоохранения Украины позволило комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Об этом Минздрав сообщает в Телеграме.

"В случае, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Минздрав в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. "Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - отметили в министерстве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней, отметили в Минздраве.

Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно, заверили в Министерстве здравоохранения.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование