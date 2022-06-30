Путин уточнил цель военного вторжения в Украину

Президент заявил, что конечной целью военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. О сроках завершения операции говорить не стоит, подгонять военных — неправильно, добавил он

Конечной целью российской военной агрессии в Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России, заявил Путин по итогам шестого Каспийского саммита.

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — сказал Путин.

Войска достигают поставленных рубежей, но о сроках завершения операции говорить не стоит, подгонять военных — неправильно, сказал он.

«Это связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — утверждает Путин.

Он заверил, что доверяет военным, проводящим «спецоперацию». По его мнению, они действуют так, как считают нужным. «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами», — сказал Путин.

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».