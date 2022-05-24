Песков: Действия руководства поддерживаются практически всем населением России

Российский дипломат при ООН Борис Бондарев, который подал в отставку и заявил о своем несогласии с войной, развязанной Россией в Украине, "выступил против консолидированного мнения российского общества", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В письме иностранным коллегам Бондарев написал, что ему "никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года".

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с этим письмом, и переадресовал вопросы о нем в российский МИД. "Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас", - заявил при этом Песков, передает Интерфакс.

"Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос журналистов о том, что значит "против нас".