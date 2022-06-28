Последнее обновление: 28.06.2022 15:41

РФ ввела санкции против жены Байдена и философа Фукуямы

МИД РФ объявил о персональных санкциях против 25 граждан США, в том числе против супруги и дочери президента Джо Байдена.

"В "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", занимающейся разработкой рекомендаций по антироссийским рестрикциям, а также членов семьи президента Джо Байдена", – говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме сенаторов в список попали эксперты, аналитики и профессора ряда самых известных американских университетов. В частности, под санкции попал философ Фрэнсис Фукуяма, наиболее известный тезисом о "конце истории" благодаря распространению либеральной демократии.

Россия уже ввела санкции против 1048 граждан США, в том числе и против президента Джо Байдена.

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