Последнее обновление: 09.06.2022 09:12

США ввели новые инвестиционные ограничения на бумаги РФ

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые инвестиционные ограничения, запрещающие американцам покупать российские акции и облигации.

Согласно новым инструкциям, опубликованным Министерством финансов, инвесторам США запрещено покупать "как новые, так и существующие долговые и акционерные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации".

До настоящего времени американцы могли покупать российские акции и облигации на вторичных рынках. Вместе с тем, ограничение допускает продажу российских акций и облигаций "лицу, не являющемуся гражданином США".

Согласно рекомендациям, американцы "не обязаны" продавать российские ценные бумаги и могут продолжать их удерживать. Кроме того, американские инвесторы могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, если эти российские активы не составляют преобладающую часть активов фонда.

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