Последнее обновление: 23.06.2022 12:14

Великобритания закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте

Правительство Великобритании в четверг объявило о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

В частности, речь идет о запрете на экспорт, поставку и доставку товаров и технологий, касающихся химического и биологического оружия, морской сферы и нефтеперерабатывающей отрасли, а также экспорта или использования в России авиационного топлива и топливных добавок, передает "Европейская правда".

Валютные ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию или для использования в России банкнот фунтов стерлингов или валют ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией.

Отмечается, что некоторые ограничения распространяются также и на неподконтрольные правительству Украины территории.

Также Британия запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, "приносящих прибыль", происходящих из России или отправляемых из России.

РФ также будет запрещено оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом чугуна и стали.

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