Великобритания ввела санкции против Потанина, Гуцериева, Цивилева

Власти Великобритании включили в санкционный список российского бизнесмена Владимира Потанина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщается на сайте правительства.

Потанин попал под ограничительные меры как контролирующий собственник Росбанка: «Интеррос» купил его в апреле у покидавшего российский рынок Societe Generale, передает РБК.

Как отметили британские власти, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства. А сам бизнесмен «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим [президента России Владимира] Путина», после начала спецоперации России на Украине «приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке», говорится в документе.

Под санкции, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, также попали:

жена Цивилева, председатель совета директоров «Колмар груп» Анна Цивилева, которую британские власти называют «родственницей Путина». Официального подтверждения этой информации нет;

Саид и Саит-Салам Гуцериевы — сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев — основной бенефициарный собственник и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо». Его дядя — гендиректор «Корпорации А. Н. Д.»;

председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин — лидер группы инвесторов, покупающих долю в банке «Хоум Кредит энд Финанс» у Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF Group);

гендиректор Тувинской энергетической промышленной корпорации, председатель совета директоров «УСК Мост» Руслан Байсаров;

хорватский бизнесмен Михайло Перенчевич как президент компании «Велесстрой», работающей в нефтегазовом секторе России;

командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко;

начальник Главного оперативного управления, первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской и ряд других военных деятелей. Его включение в санкционный список Лондон связал с событиями в Сирии;

то же основание названо и для генерал-лейтенанта Александра Чайко. Помимо этого, под ограничениями также оказались Андрей Богатов и Андрей Трошев, которые, по версии британских властей, связаны с ЧВК Вагнера.

Из организаций под санкции попали инвестиционно-банковская компания Marshal.Global, Московский индустриальный банк, угледобывающий холдинг «Колмар», АО «Новые возможности», которому в мае перешли отдельные активы экосистемы Сбербанка, а также разработчик и интегратор банковского программного обеспечения R-Style Softlab. Последняя включена в список как компания, которая может снизить эффект от отключения российских банков от системы SWIFT посредством участия в развитии Системы передачи финансовых сообщений Центробанка.