Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская указом президента РФ освобождена от должности заместителя главы Россотрудничества.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе президента РФ, сообщает Интерфакс.

Поклонская написала в своем телеграм-канале, что увольнение связано с переходом на другую работу. На пост заместителя главы Россотрудничества она была назначена в феврале 2022 года. До этого ей прочили пост посла РФ в Кабо-Верде, но назначение не состоялось.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала она планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.