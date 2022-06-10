Последнее обновление: 10.06.2022 18:42

Чубайс оставил пост сопредседателя «Ассоциация развития возобновляемой энергетики»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс решил покинуть свой пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ).

Президиум организации 10 июня рассмотрел его заявление о досрочном сложении полномочий. Участники рынка возобновляемой энергетики предложили Виктору Вексельбергу стать новым сопредседателем ассоциации вместе с первым заместителем генерального директора — директором блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кириллом Комаровым, , передает «Газета.ру».

По словам источника издания, Чубайс поддержал кандидатуру Вексельберга, и решение президиума организации должно вступить в силу после общего собрания членов ассоциации, которое пройдет в июле.

Напомним, что 23 марта Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой бывшего главы «Роснано».

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