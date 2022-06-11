Последнее обновление: 11.06.2022 12:22

Канцлер ФРГ планирует визит в Киев вместе с лидерами Франции и Италии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует поездку в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Марио Драги перед саммитом G7 в конце июня.

Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. Отмечается, что Макрон был согласен на визит только после парламентских выборов во Франции, которые состоятся 12 июня. Идея привлечь главу итальянского правительства третьей стороной исходила от Франции.

Ранее Шольц заявлял, что хочет посетить Киев только в том случае, если будет повод: "Я не присоединюсь к группе людей, которые делают что-то на короткое время ради фотосессии".

В пятницу и субботу Шольц путешествовал по Западным Балканам, что продемонстрировать поддержку Косово, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии на их пути к вступлению в ЕС.

Очевидно, в случае приезда Шольца в Украину вопрос предоставления статуса кандидата будет одним из главных, так как уже через две недели состоится саммит лидеров ЕС.

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