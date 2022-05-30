В Луганской области погиб журналист французского BFMTV

В Луганской области в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, который ехал готовить материал об эвакуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай в своем Telegram, обнародовав также пресс-карту погибшего.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - сообщил Гайдай, добавив, что эвакуацию официально останавливают.

Он также выразил соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста.