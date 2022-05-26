Последнее обновление: 26.05.2022 16:33

Кремль ждет от Украины принятия оккупации территории

Кремль желает, чтобы Украина отдала России захваченные ее войсками территории, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует", - сказал Песков, передает УНИАН.

При этом на вопрос, касается ли это территориальных уступок, Песков ответил: "Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить".

Накануне президент Владимир Зеленский раскритиковал предложения некоторых западных политиков о том, что Украине следует пойти на уступки России, в том числе путем отказа от части своей территории.

Тем не менее Италия и Венгрия призвали ЕС четко выступить за прекращение огня в Украине и мирные переговоры со страной-агрессором, противореча другим государствам-членам, настроенным занять жесткую позицию в отношении Москвы перед следующим саммитом.

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