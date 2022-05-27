Последнее обновление: 27.05.2022 17:01

Россия высылает пятерых сотрудников посольства Хорватии

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата, сообщил в пятницу сообщил МИД РФ.

МИД РФ вызвал посла Хорватии и выразил ему решительный протест в связи с "безосновательными попытками" властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления в Украине.

Кроме того, в Москве протестовали из-за решения Загреба оказать военную помощь "неонацистскому киевскому режиму".

"В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Томиславу Царю была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве "persona nоn grata", - заявили в министерстве.

Накануне Россия обвинила Хорватию в том, что она избрала враждебный и деструктивный подход к двусторонним отношениям, который вредит интересам людей в обеих странах.

Хорватия полностью поддержала Украину на фоне российского вторжения. В апреле она указала 24 сотрудникам российского посольства, в том числе 18 дипломатам, покинуть страну из-за "жестокой агрессии" против Украины.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование