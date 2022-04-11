Последнее обновление: 11.04.2022 18:10

Хорватия высылает 18 российских дипломатов

Хорватия потребовала от 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала российского посольства в Загребе покинуть страну, передает Jutarnji list со ссылкой на сообщение МИД республики.

В министерстве «решительно» осудили «агрессию против Украины и многочисленные преступления» России, призвав Москву «безотлагательно прекратить боевые действия и вывести российские войска с территории Украины, а также немедленно обеспечить пути эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи».

Посольство России в Хорватии подтвердило, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников.

Всего с начала года иностранные государства объявили о высылке более 400 российских дипломатических сотрудников разного ранга, подсчитал РБК. Это максимум с 2000 года. Всего за три с небольшим месяца Европу покинуло больше российских дипломатов, чем суммарно за последние 17 лет, с 2004 по 2021 год, — 364 человека.



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