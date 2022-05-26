Украина может говорить с Венгрией на понятном Орбану языке

Советник министра энергетики Украины и экс-замглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – сказала советник министра во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может что-то произойти.

"И, на мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента - решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Елена Зеркаль.

Как известно, из-за позиции Венгрии процесс утверждения нефтяного эмбарго ЕС в отношении России застопорился.