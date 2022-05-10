Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что его страна не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.

Об этом он сказал в интервью в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает "Европейская правда".

Посол сделал такое заявление по своей инициативе в конце разговора: ведущий ему не задавал вопрос на эту тему.

"В конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", - сказал Ийдярто.

Он также заявил, что его страна "никогда не была против" вступления Украины в НАТО, и "не будет против", если Киев все же будет желать присоединиться к Альянсу.

"Мы блокировали две вещи - это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал. Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО - это не просто военная организация. Она занимается другими вопросами, в частности, правами человека, правами национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии Альянса", - сказал венгерский дипломат.