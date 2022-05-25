Marks & Spencer уйдет из России

Британский производитель одежды Marks & Spencer, приостановивший деятельность в России 3 марта, решил полностью уйти с российского рынка.

«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в размере £31 млн (2,17 млрд руб.) на все затраты на уход из России и приостановку бизнеса в Украине», —сообщила компания в отчете по итогам первого квартала.

Компания объяснила, что из-за военных действий и проблем на границе с Евросоюзом прекратила поставлять товары франчайзи. Однако обещала открыть украинский бизнес по мере возможности, передает РБК.

Ретейлер имел 48 магазинов и 1200 сотрудников в России. Ими управляла турецкая компания FiBA. Объем продаж магазинов Marks & Spencer в России и на Украине с января 2021 года и до закрытия составил £102,5 млн (7,204 млрд руб.).

3 марта Marks & Spencer отменила поставки в Россию из-за гуманитарного кризиса после начала военных действий в Украине. Компания отправила £1,5 млн (105,4 млн руб.) в агентство ООН по делам беженцев и в UNICEF для помощи пострадавшим украинцам.

С начала военного вторжения в Украину деятельность в России свернули почти 1 тыс. зарубежных компаний, подсчитали ученые Йельского университета. Из сегмента одежды среди них оказалась и испанская Mango, которая также прекратила поставки в марте, и японская Uniqlo, приостановившая работу.

Из-за санкций западных стран магазины своих брендов закрыли испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, американский производитель нижнего белья Victoria's Secret.

Польский ретейлер и производитель одежды LPP SA, который владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, решил продать российское подразделение китайскому консорциуму. Он сможет продавать все товары, но не будет использовать товарные знаки и бренды.

Минувшей ночью стало известно и об уходе американской компании Nike. Она не стала продлевать соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG), так как не может поставлять продукцию. Когда товар закончится, магазины бренда в России закроются.