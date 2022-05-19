Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Компания-производитель минеральной воды IDS Borjomi International, принадлежащая российской структуре "Альфа-групп", готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций.

"IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии возможность участвовать в управлении международной компанией", - говорится в сообщении IDS Borjomi International.

Это решение также позволяет возобновить производство и сохранить рабочие места на заводах фирмы IDS Borjomi Georgia, передает Интерфакс.

В конце апреля IDS Borjomi Georgia распространила заявление о приостановке работы двух своих предприятий по розливу минеральной воды. Компания оказалась в сложной ситуации после начала войны в Украине. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам.

Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман был внесен в санкционный список. Непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого IDS Borjomi Georgia лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, России и на Украине.

Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира. Структура "Альфа-групп" владеет контрольным пакетом IDS Borjomi International (55,8%), который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2013 году.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года), в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает 11 брендов, самые известные - "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".