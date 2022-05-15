В России перестала работать крупнейшая онлайн платформа объявлений

Сайт и приложение крупнейшей в России онлайн платформы объявлений Avito перестали открываться у пользователей вечером 14 мая, передает ТАСС.

При попытке зайти на сайт Avito всплывает «ошибка 502», означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. В приложении не загружается информация, появляется сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти в приложение позже.

Сайт объявлений Avito — самая популярная онлайн-платформа объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек

Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек, передает РБК.

На фоне западных санкций Avito объявило о выделении в отдельный бизнес из OLX Group. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году).

«OLX Group приняла решение прекратить любое участие в своей деятельности в России. В настоящее время идет процесс разделения, который разделит компании на две независимые организации. Avito будет работать как независимая российская компания, управляемая местной командой менеджеров и собственным советом директоров», — говорилось в заявлении группы.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров, уточнили в компании.