McDonald's уходит из России и продает там свой бизнес

Американская компания McDonald's заявила, что начала процесс продаж своего российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 000 человек.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Гигант быстрого питания указал на гуманитарный кризис, вызванный войной, заявив, что держать свой бизнес в России "нецелесообразно и это не отвечает ценностям McDonald's".

В начале марта компания объявила, что временно закрывает свои рестораны в России, но продолжит платить зарплату сотрудникам. В понедельник она заявила, что будет стремиться к тому, чтобы российский покупатель нанял этих работников, и будет платить им до завершения продажи.

Генеральный директор Крис Кемпчинский сказал, что "приверженность и лояльность McDonald's" сотрудников и сотен российских поставщиков усложняют решение о выходе.

"Однако у нас есть приверженность нашему глобальному сообществу и мы должны оставаться непоколебимыми в своих ценностях и наша преданность нашим ценностям означает, что мы больше не можем поддерживать там сияющие арки", — сказал Кемпчинский.

McDonald's сообщила, что планирует начать демонтаж золотых арок и других символов и вывесок под названием компании. Компания заявила, что сохранит свои торговые марки в России.

Первый в России McDonald's открылся в центре Москвы более трех десятилетий назад, вскоре после падения Берлинской стены. Это был мощный символ ослабления напряженности между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время холодной войны.

Рестораны McDonald's в Украине закрыты, но компания заявила, что продолжает выплачивать полную зарплату своим сотрудникам.