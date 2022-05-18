На оккупированных территориях Украины зарождается партизанское движение

Утром 18 мая, по сообщениям местных СМИ, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города.

Как пишет сайт "РИА Мелитополь", возле "Зеленой поликлиники" близ комендатуры оккупантов взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. По информации журналистов издания, за час до происходящего здание комендатуры захватчиков было оцеплено, там якобы ожидался приезд какого-то высокопоставленного гостя.

"Вероятно, на территории города снова работала украинская диверсионная группа", - пишет "РИА Мелитополь".

Позже издание уточнило, что, по информации его журналистов, в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов, повреждено ж/д полотно и техника. Количество ликвидированных военных уточняется.

Ранее, сообщает УНИАН, в оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" российские военные, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".