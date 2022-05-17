Последнее обновление: 17.05.2022 13:45

Украина сообщила об эвакуации 264 защитников «Азовстали»

Власти Украины минувшей ночью сообщили о начале эвакуации 264 бойцов, находящихся на "Азовстали", включая 53 тяжелораненых военнослужащих.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эвакуацию военных, "украинские герои нужны Украине живыми".

Генштаб ВС Украины в свою очередь заявил, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу.

"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Продолжается операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины. Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих.

"Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Мероприятия по спасению защитников, которые остаются на территории "Азовстали", продолжаются", - сказано в сообщении.

"Защитники Мариуполя - герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя. Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью до 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план по быстрому захвату Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", - отмечается в сообщении, передает УНИАН.

"Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя. Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство", - подчеркнули в штабе.

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