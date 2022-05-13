Последнее обновление: 13.05.2022 10:50

Глава WFP просит Путина разблокировать украинские порты из-за голода в других странах

Глава Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН Дэвид Бизли просит Путина разблокировать украинские черноморские порты перед глобальным бедствием.

"Миллионы людей во всем мире погибнут, потому что эти порты дальше будут заблокированы», – сказал Бизли CNN.

Отвечая на вопрос, что он скажет непосредственно путину, чиновник ООН ответил: «Если у вас есть уважение к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты».

Бизли предупредил, что порты должны заработать в течение следующих 60 дней, иначе украинская экономика, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

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