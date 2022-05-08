Более 60 человек могли погибнуть после удара российской авиабомбы по школе в Луганской области

Российские военные сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в результате по предварительным данным погибли 60 человек.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

“От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно погибли 60 человек. В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем была проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства „русского мира“: циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Привилле. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного — убьет беззащитного ребенка”, — сообщил Гайдай.

Также он напомнил, что вчера днем оккупационные войска РФ из “градов” и “ураганов” обстреляли Привилля. Погибли 11-ти и 14-летний ребята, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу.

“Уже ночью россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек. Четыре дома повреждены в Рубежном, девять — в Северодонецке, еще два — в Лисичанске. Эвакуирован один раненый”, — добавил глава ОГА.