Россия ударила новым ракетным залпом по Одессе

Российские войска нанесли удар по Одессе 6 ракетами с помощью стратегической авиации, сообщила глава пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется. Две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Приблизительно в то же время, когда произошел ракетный удар по городу, на российских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета, сообщает УНН пишет со ссылкой на Госспецсвязь.

"Это очередное подтверждение, что российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, которые атакуют ракетами украинские города", - говорится в сообщении.