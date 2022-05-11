Беларусь и Россия подписали документы о переходе на оплату газа в российских рублях

Министры энергетики РФ и РБ Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в Беларусь,

"Документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

«Подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО «Белтрансгаз» в привязке к российскому рублю», - говорится в сообщении Минэнерго РБ.

Поправки внесены в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года.