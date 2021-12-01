Последнее обновление: 01.12.2021 16:54

Беларусь и Газпром подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Беларусь и Газпром подписали протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Документ подписан в Санкт-Петербурге в ходе встречи Министра энергетики РБ Виктора Каранкевича и Посла РБ в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«По итогам встречи подписан протокол между «Газпромом» и Правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, - 128,52 долл. за тысячу куб. м», - сказано в сообщении.

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