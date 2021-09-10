Путин решил не менять цену на газ для Беларуси в 2022 году

Россия не станет пересматривать цену на поставляемый в Беларусь природный газ в 2022 году с обещанием выйти на единый рынок газа к 1 декабря 2023 года.

«Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года», - заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко 9 сентября в Москве.

«При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединённого рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», - добавил он.

В 2021 году Беларусь импортирует газ по цене $128,5 за тысячу кубометров.

«…мы оставим для Беларуси на следующий, 2022 год такую же цену без изменения – цена для Беларуси 128,5 доллара за тысячу кубов. Хочу вас проинформировать, если вы не знаете: цена на европейском рынке – 650 долларов за тысячу кубов. Так что разница, мне кажется, понятна», - еще раз повторил Путин в ходе пресс-конференции.

«И мы даже не индексируем для Беларуси цену по долларовой инфляции, а она там приличная: они планировали два процента, а на самом деле у них получается пять с лишним. Сейчас говорят, чуть поменьше, но в два, в три раза больше, чем целевая. Но мы даже ни на российскую инфляцию, ни на доллар не индексируем, оставляем в рамках текущего года», - подчеркнул он.