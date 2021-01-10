Последнее обновление: 10.01.2021 13:40

Лукашенко: Беларусь будет покупать российский газ в 2021 году по $128,5 за тысячу кубов

Цена на газ для Беларуси в 2021 году составит $128,5 за тысячу кубом, заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".

"$128,5. Но я округляю, $130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - сообщил пенсионер.

К указанной цифре следует добавить надбавку «Газпром Беларусь» величиной в $20, а также НДС по ставке 20%. Таким образом, входная цена на газ для Белтопгаза, перепродающего затем газ облгазам, составит около $178-180 за 1 тыс. кубометров.

Он заявил, что не обсуждал и не планирует обсуждать этот вопрос с Путиным.

"Я не буду его инициировать. Если вы (Россия – ред.) так решили, пусть будет так", - сказал Лукашенко.

Судя по всему, условия поставки нефти не его совсем устраивают.

"Подписали договоры по нефти… нефть - это ж не дефицит уже. Я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический", - пожаловался Лукашенко.

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