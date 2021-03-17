Последнее обновление: 17.03.2021 13:08

Беларусь подпишется под текущими условиями поставок российского газа

Совмин предоставил послу Беларуси в России Владимиру Семашко полномочий на проведение переговоров и подписание очередных поправок в Соглашение между РФ и РБ о поставках природного газа в синеокую.

«Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Семашко Владимира Ильича на проведение переговоров по проекту Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в постановлении Совмина №147 от 15 марта 2021 года.

Постановление принято в развитие указа № 147 от 16 февраля 2021 года, которым, собственно, и утвержден проект поправок.

В настоящий момент, Беларусь покупает газ по $128,5 за тысячу кубометров на границе со Смоленской областью.

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