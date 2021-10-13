Последнее обновление: 13.10.2021 12:00

Цементные заводы Беларуси будут оплачивать газ по новой цене

С 1 октября 2021 года юрлица и ИП, основным видом экономической деятельности которых является производство цемента, будут оплачивать газ по цене 437,2 рубля за 1 тыс. кубометров при потребленном объеме природного газа в 2020 году до 600 млн. куб. м., следует из постановления МАРТ №67 от 6 октября 2021 года.

Отпускная цена на природный газ установлена без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,5789:1.

С 1 января отпускная цена составляла 464,2 рубля за 1 тыс. кубометров.

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