ЕАЭС: Единые цены на нефть с ориентиром на 25 год и буксующий рынок газа

Цены на нефть и нефтепродукты в Евразийском экономическом союзе в конечном итоге будут едины, оптимистично заявил член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"При формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС будут применяться общие принципы и методы тарифообразования в отношении услуг по их транспортировке. Эти принципы будут заложены в основных актах, регулирующих рынки...», - сказал Асанбеков, которого цитирует БелТА.

Сегодня ЕЭК заявила о переходе на второй этап по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Всего запланировано три этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Первый этап реализовывался в 2018-2021 годах, на второй отводится срок до 2024 года. На заключительном третьем этапе предусмотрено до 1 января 2025 года вступление в силу международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Это произойдет еще очень не скоро, и потому трудно прогнозируемо, особенно на фоне перечня мероприятий в рамках первого этапа.

За 4 года удалось утвердить порядок представления уполномоченными органами стран союза информации в электронной форме; согласовать механизм обмена технологической информацией между операторами систем транспортировки нефти и нефтепродуктов; провести сравнительный анализ законодательства стран союза в нефтяной сфере, по результатам которого подготовлен сводный отчет; а также утвердить план мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов в нефтяной сфере.

В деле создания единого рынка газа дела обстоят гораздо хуже.

«По поручению глав государств, которое принималось в мае, мы должны были заслушать информацию, что проделано по большому договору по общему рынку газа. Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют. Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС», - сообщил вице-премьер РБ Игорь Петришенко.

Он пояснил, что страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа. "А не так, что для национальных субъектов одни условия, а для субъектов, которые находятся за территорией страны, обладающей этими ресурсами, - другие".

По его словам, было решено обсудить этот вопрос на встрече глав государств в очном формате. Вопрос, когда именно главы государств смогут собраться в очном формате, пока остается открытым.