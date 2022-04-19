Россия установила твердую цену на газ для Беларуси до конца 2022 года

Беларусь и Россия полностью ушли от курса доллара в механизме ценообразования за газ и установили твердую цену до конца года.

"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Беларусь, установлена твердая до конца года", - сообщил заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров на пресс-подходе в Екатеринбурге.

Он уточнил, что дальше страны будут работать в рамках Союзного государства, дорожных карт, которые были подписаны в конце прошлого года, передает ТАСС.

"У нас первое полугодие - это отработать механизм формирования цены (с 2023 года) в рамках Союзного государства. Сегодня у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - добавил вице-премьер.