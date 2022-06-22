Последнее обновление: 22.06.2022 09:55

Газпром опроверг данные о задержке Беларусью оплаты за газ из-за курса рубля

Газпром опровергает появившуюся белорусских медиа информацию о задержках Беларусью платежей за газ из-за резкого укрепления российского рубля, сделавшего цену невыгодной.

«Информация о «задержках с платежами» белорусской стороны за поставки российского газа не соответствует действительности», - цитирует РБК ответ управления информации «Газпрома».

Ранее Минэнерго Беларуси также опровергло сообщение о задержке платежей.

Согласно заявлениям белорусских официальных лиц, Беларусь вроде как с 1 апреля перешла на оплату газа российскими рублями.

Если цена на газ по-прежнему составляет $128,5 за 1 тыс. куб. м, то укрепление российского рубля к доллару на руку белорусской стороне.

Если же, согласно ранним заявлениям чиновникам, стороны договорились о рублевой цене на газ по состоянию на февраль, то комфортным для белорусской стороны был бы довоенный курс российской рубля к доллару на уровне 75-80 рублей, и укрепление российского рубля к доллар выше указанного диапазона автоматически повышает цену на газ в долларовом эквиваленте, что, безусловно, вряд ли устраивает белорусскую сторону.

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