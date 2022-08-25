Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Премьеры Беларуси и России провели переговоры о ценах на газ и нефть для Беларуси

Премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели переговоры о ценах на поставляемые из РФ в Беларусь энергоносители (нефть и газ – ред.) в 2023 году.

Головченко назвал переговоры успешными, заявив о поддержке со стороны РФ в этом вопросе.

«Обсуждали и подходы к установлению цен на энергоносители на следующий год, наш традиционный вопрос. Но вы видите, я в хорошем настроении, так что и результаты переговоров по этим вопросам были достаточно успешными», — заявил Головченко.

Видео комментарий опубликован пресс-службой правительства РБ.

«Коммерчески финализируем в ближайшее время, но конечно, поддержка со стороны Российской Федерации по этому вопросу имеется», — отметил он.

Головченко не назвал никаких цифр. Беларусь в 2022 году покупает газ по цене $128,5 за тысячу кубометров, с апреля производит оплату за газ и нефть в российских рублях.

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