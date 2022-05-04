Президент Молдовы не увидела угрозы в провокациях на территории Приднестровья

Президент Майя Санду заявила, что у Молдовы есть планы на случай чрезвычайной ситуации при "пессимистических" сценариях из-за опасений, что она может быть втянута в войну в Украине.

Об этом Санду сказала на пресс-конференции с главой Евросовета в Кишиневе в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Санду отметила, что Молдова не видит непосредственной угрозы из-за перехода беспорядков от войны в Украине на свою территорию, несмотря на провокации пророссийских сепаратистов в Приднестровье.

На вопрос, обеспокоена ли она из-за возможных беспорядков в ближайшие дни, Санду ответила, что "мы не видим неизбежной угрозы в ближайшее время".

"Но, конечно, у нас есть планы на случай непредвиденных ситуаций для таких сценариев, которые менее оптимистичны или пессимистично", - отметила президент Молдовы.

Она повторила свою характеристику последних событий как "провокаций" со стороны сепаратистов и сказала, что полиция Молдовы делала все, что могла на подконтрольной территории, чтобы обеспечить стабильность.

Власти непризнанного Приднестровья на днях сообщили о ряде терактов и взрывов, в которых обвинили Украину.

В свою очередь, главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, и ищут пути рассредоточения сил украинской армии.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в селе Колбасна.

Более половины всех боеприпасов, находящихся на хранении на складах, исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тысяч тонн исправны и могут быть использованы.

Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также нет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления, отметили в ведомстве.

Потенциально Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора из России через территорию южных областей Украины, добавили в ГУР МО.