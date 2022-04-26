Последнее обновление: 26.04.2022 17:41

Президент Молдавии связала взрывы с «силами внутри Приднестровья»

Произошедшие в последние дни в Приднестровье взрывы и обстрелы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), передает Newsmaker.

«Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта», — сказала Санду.

ВСБ констатировал факты эскалации и рекомендовал государственным учреждениям усилить проверки передвижения вблизи зоны безопасности, усилить патрулирование и проверки на территории Республики Молдова и на границе; повысить уровень готовности в обеспечении безопасности объектов критической инфраструктуры; а также всех учреждений, ответственных за обеспечение общественного порядка и безопасности.



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